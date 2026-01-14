“Olvidona”: La singular broma de Tomás Asta-Buruaga tras acordar su renovación con la UC - Chilevisión

Fue el pasado 1 de enero cuando Tomás Asta-Buruaga anunció que no continuaba en Universidad Católica, luego de no acordar la renovación de su contrato.

A dos semanas de despedirse, el escenario cambió de manera radical y el jugador finalmente seguirá en Los Cruzados por otra temporada.

La Franja dio a conocer la noticia este martes, lo que fue aprovechado por el futbolista de 29 años que se dio el tiempo de bromear con este "retorno" al club.

Tomás Asta-Buruaga bromea con su renovación en la UC

En una historia de Instagram, el zaguero compartió el posteo del elenco estudiantil y escribió: "Hola po, olvidona. Vamos por un gran 2026".

El ex Deportes Antofagasta se ganó el puesto en la recta final del año, jugando como lateral derecho ante la lesión del juvenil Sebastián Arancibia.

Uno de los aspectos claves en la negociación fue el deseo del entrenador Daniel Garnero, quien el pasado viernes hizo público su deseo de que Asta-Buruaga siga en el plantel.

Para sella el vínculo, el defensor tuvo que bajar sus pretensiones salariales y la propia UC ofrecer una mejora en el contrato, logrando un entendimiento entre todas las partes.

