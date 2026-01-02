 La UC arranca el 2026 con una salida: Tomás Asta-Buruaga se despidió del club con emotiva carta - Chilevisión
La UC arranca el 2026 con una salida: Tomás Asta-Buruaga se despidió del club con emotiva carta

Pese a que se especuló con que se estaba negociando su renovación, el defensor dio por terminada su estapa en Los Cruzados.

Viernes 2 de enero de 2026 | 08:08

Universidad Católica inició el 2026 con movimientos al tener su primera salida confirmada. Se trata del defensor Tomás Asta-Buruaga.

El zaguero, que fue pieza importante para el entrenador Daniel Garnero en la recta final del año pasado, anunció que no continuará en Los Cruzados.

Pese a que se especuló con que se negociaba una renovación de su contrato, el futbolista de 29 años se despidió este 1 de enero de La Franja con una emotiva carta.

El mensaje de Tomás Asta-Buruaga para despedirse de la UC

A través de su cuenta de Instagram, el jugador señaló que da por terminada "una etapa importante de mi carrera".

"Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas", agregó.

En el mensaje, el defensor recalcó que "me llevo aprendizajes, risas y momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional. Siempre di todo de mí en cada partido que me tocó disputar, con errores y aciertos".

En la última temporada, Asta-Buruaga disputó un total de 23 partidos en los que marcó un gol, jugando el segundo semestre como lateral derecho ante la baja de Sebastián Arancibia.

Mira el mensaje acá

