En medio de complejo momento: Revelan el sueldo que tendría Francisco Meneghini en la U - Chilevisión

Un momento complejo es el que vive Francisco Meneghini en Universidad de Chile. El entrenador no ha encontrado el rumbo y acumula cuatro partidos sin triunfos.

Pese a la gran inversión que se hizo en refuerzos, Los Azules no conocen de victorias en la Liga de Primera justo cuando se viene el Superclásico contra Colo Colo.

A esto hay que sumar el choque con Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana, donde el cuadro laico se jugará su futuro en el ámbito internacional.

De no conseguir la victoria en estos dos compromisos, el futuro de Paqui podría dar un impensado vuelco.

El sueldo que Francisco Meneghini cobraría en la U

Teniendo en cuenta esto, La Tercera afirmó que parte de la dirigencia de la U ya está analizando opciones para no tener inconvenientes con el contrato del argentino.

Tras firmar a principios de año, el citado medio indicó que el trasandino y su cuerpo técnico reciben cerca de 53 millones de pesos mensuales.

El monto sería similar a lo que cobraba Gustavo Álvarez en su primera temporada en el Romántico Viajero, cifra que creció con las renovaciones.

En caso de querer romper el vínculo de forma anticipada, el matutino sostuvo que hay claúsulas de salida anticipada con Meneghini que permitiría evitar la cancelación total del contrato.