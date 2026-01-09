La UC sorprende a todos: Cruzados anuncia a Juan Ignacio Díaz como nuevo refuerzo - Chilevisión

Universidad Católica sigue activo en el mercado de pases, anunciando este viernes un principio de acuerdo para sumar a Juan Ignacio Díaz.

Los Cruzados buscaban un defensor central pensando en este 2026, incorporando al argentino que viene de realizar una buena campaña en O'Higgins de Rancagua.

"El jugador se someterá en las próximas horas a la revisión médica respectiva, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor de Universidad Católica durante la temporada 2026", señaló el club en un comunicado.

Juan Ignacio Díaz, el nuevo refuerzo de la UC

Pese a que se especuló con Enzo Roco y el trasandino Agustín García Basso de Racing, La Fraja aprovechó que Díaz quedó libre del Capo de Provincia.

Nacido en Buenos Aires en 1998, el zaguero debutó en el profesionalismo en 2018 en Estudiantes de La Plata, pasando posteriormente por Agropecuario, Barracas Central y O'Higgins.

En Los Celestes viene de disputar 21 partidos el año pasado en los que convirtió un gol, siendo pieza clave en la clasificación del equipo a la Copa Libertadores.

Con esto, la UC suma su quinto refuerzo tras los arribos de Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo y Matías Palavecino.

De todas formas, el elenco estudiantil estaría analizando la llegada de un extremo para cerrar el plantel.