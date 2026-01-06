Un oso pirata: Coquimbo tendría todo listo para sumar a Lucas Pratto como gran refuerzo - Chilevisión

Coquimbo Unido prepara un remezón al mercado de pases. Los Piratas trabajan en la contratación de Lucas Pratto para la temporada 2026.

El reconocido delantero argentino quedó libre tras su paso por Sarmiento de Junín, siendo tentado por el Aurinegro para jugar la Copa Libertadores.

El actual campeón del fútbol chileno busca un referente en el ataque tras la partida de Cecilio Watermann, quien dejó el club y fichó en Universidad de Concepción.

Lucas Pratto retornaría a Chile

Según consignó el periodista César Merlo, el trato está hecho y el Oso firmará contrato por un año con la institución.

Con esto, Pratto retornaría a suelo nacional luego de pasar por Universidad Católica entre 2010 y 2011, siendo campeón del torneo de la mano de Juan Antonio Pizzi.

Desde Los Cruzados pasó al Genoa de Italia e inició una gran carrera internacional, jugando en clubes como Vélez Sarsfield, Atlético Mineiro, Sao Paulo, River Plate y el Feyenoord de Países Bajos.

El ariete de 37 años tuvo su momento de gloria el 2018, ganando la Copa Libertadores con el Millonario y marcando dos goles en las finales contra Boca Juniors.

Anteriormente, Coquimbo anunció las llegadas de Matías Fracchia, Guido Vadalá y el paraguayo Luis Riveros.