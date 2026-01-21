La UC aprovecha el doblete de Zampedri para mandarle un recado a Colo Colo: “Uno solo” - Chilevisión

Universidad Católica se instaló en la final de la Supercopa 2026, luego de vencer 4-2 a Huachipato este martes en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

La gran figura del encuentro fue Fernando Zampedri, quien arrancó con todo la temporada al marcar un doblete frente a Los Acereros.

Precisamente, su tarde goleadora fue aprovechada por La Franja para mandarle un sutil dardo a Colo Colo en pleno inicio de año.

La UC responde a Colo Colo por apodo de "Toro"

Todo se originó tras una publicación del Cacique en redes sociales, donde tildaron como "Toro" a Javier Correa al marcar dos tantos en un amistoso por la Serie Río de La Plata.

Al ser el apodo con el que Zampedri se hizo conocido en toda su carrera, la UC no se quedó en silencio y respondió de una particular manera.

"Toro hay uno solo y es de Los Cruzados", señalaron en un posteo en X, publicando el festejo de la segunda diana que convirtió contra Huachipato.

En la definición del primer título del año, los pupilos de Daniel Garnero se medirán al vencedor del cruce entre Coquimbo y Deportes Limache que juegan este miércoles.

Mira el posteo acá