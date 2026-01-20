“Te falto esta”: La publicación de Colo Colo que Juan Martín Lucero se olvidó de borrar - Chilevisión

Juan Martín Lucero es nuevo jugador de Universidad de Chile. Los Azules confirmaron este martes la llegada del Gato tras extensas negociaciones.

El argentino dejó atrás su ciclo en Fortaleza y regresa al fútbol chileno, donde tuvo un buen rendimiento en Colo Colo en la temporada 2022.

El trasandino tiene el deseo de ganarse el cariño de los hinchas del cuadro laico y borró su pasado en el Cacique, aunque se olvidó de un detalle en las redes sociales.

Juan Martín Lucero no borró singular publicación con Colo Colo

Todo se remonta al 26 de octubre del 2022, donde el barbero @matias__reyess realizó una colaboración con el ariete que todavía jugaba en el Cacique.

El posteo es un video en el que le tiñe el pelo días después de que Los Albos ganaron el torneo local. De hecho, el peluquero le coloca una capa de corte personalizada.

"Colo Colo. 33. Martín Lucero", menciona este elemento, publicación que todavía se puede ver en el perfil de Lucero.

Esta situación no fue dejada pasar por los hinchas, donde algunos trataron de "merecenario" al Gato y le recordaron: "Te falto esta".

El ex jugador de Los Albos se reencontrará con un ex compañero en el Romántico Viajera. Se trata de Matías Zaldivia, otro que tuvo pasado en Macul.

Mira la publicación acá