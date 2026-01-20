Se acabó la teleserie: Juan Martín Lucero fue anunciado como nuevo jugador de la U - Chilevisión

Se acabó la teleserie del verano. Universidad de Chile dio el golpe al mercado y oficializó a Juan Martín Lucero como su nuevo refuerzo.

Los Azules confirmaron este martes al argentino con un singular video, mostrando a un gato, apodo del delantero, recorriendo el Centro Deportivo Azul.

El atacante llega al cuadro laico tras desvincularse de Fortaleza, club en el que decidió no continuar luego del descenso a la Serie B del fútbol brasileño.

Juan Martín Lucero, el ex Colo Colo que llega a la U

Con esto, el trasandino retorna a la liga naciona luego de su positivo paso por Colo Colo, donde convirtió 24 goles en 39 partidos y ganó dos títulos.

Si bien en el Cacique pretendían contar con él por los siguientes años y hasta le compró el pase, Lucero decidió aceptar la oferta del Tricolor de Acero y desató una tremenda polémica que incluyó acciones legales.

Su llegada le entrega una nueva variante al entrenador de la U, Francisco Meneghini, quien ya cuenta con Eduardo Vargas y Octavio Rivero, otro ex futbolista de Los Albos.

El objetivo del Romántico Viajero es volver a ganar la Liga de Primera y meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.