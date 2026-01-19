Un sonriente Juan Martín Lucero llegó a Chile para firmar por la U: “Estoy contento” - Chilevisión

Juan Martín Lucero llegó este lunes al país para firmar por Universidad de Chile, cuadro que luchó por varias semanas para poder contratarlo.

El Gato apareció en el aeropuerto de la capital con una polera blanca y entregó breves declaraciones, manifestando su alegría por recalar en Los Azules.

"Bien. Ahora vamos a ultimar los últimos detalles. Esperemos que salga todo bien y después podremos charlar un poco más tranquilos. Estoy contento", dijo ante la prensa.

Juan Martín Lucero, el ex Colo Colo que llega a la U

El delantero arriba desde Fortaleza, donde rescindió su contrato luego del sorpresivo descenso a la Serie B de Brasil.

Lucero tuvo una destacada campaña en Colo Colo el 2022, arribando de la mano de Gustavo Quinteros y aportando en el título de liga conseguido ese año por Los Albos.

Pese a que el Cacique había comprado su pase, el argentino decidió aceptar la oferta del fútbol brasileño en una situación que provocó acciones legales.

Con esto, la U suma su cuarta incorporación luego de confirmar a Eduardo Vargas, Octavio Rivero y el volante paraguayo Lucas Romero.