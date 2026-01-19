Colo Colo cayó ante Alianza Lima y los hinchas se descargaron con todo: “Preocupante” - Chilevisión

Colo Colo sufrió su primera derrota en la pretemporada 2026, cayendo 3-2 ante Alianza Lima este domingo por la Serie Río de La Plata.

Pese al doblete de Javier Correa, Los Albos terminaron inclinándose contra el elenco peruano en el encuentro disputado en Montevideo, Uruguay.

La caída provocó una de reacciones en redes sociales, con los hinchas disparando contra varios jugadores que sumaron minutos.

Los apuntados por los hinchas tras derrota de Colo Colo

Uno de los señalados por los fanáticos fue Esteban Pavez, quien arrancó como titular en el duelo a pesar de no ser tan considerado por Fernando Ortiz.

"Es realmente preocupante que juegue", manifestó un fanático. Al volante se sumaron Diego Ulloa y Cristián Riquelme que tampoco convencieron a los aficionados.

"Un lateral izquierdo urgente" o "vayanse" comentaron algunos, apuntando también hacia el entrenador argentino.

El próximo desafío de Colo Colo será el miércoles 21 de enero, día en que chocarán contra Peñarol en su último amistoso de la pretemporada.

