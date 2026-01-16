Llegó el goleador: Colo Colo sumó otro refuerzo y confirmó a Maximiliano Romero - Chilevisión

Colo Colo tiene a su esperado centrodelantero. Los Albos confirmaron este viernes a Maximiliano Romero como su nuevo refuerzo.

El Tigre arriba tras buenos seis meses en O'Higgins de Rancagua, donde anotó 6 goles en los 13 partidos que jugó por la Liga de Primera.

La oficialización del argentino se dio luego de la reunión de directorio de esta jornada, por lo que el artillero ya puede firmar su contrato con el cuadro de Macul.

Maximiliano Romero, el ex jugador del PSV y Racing que llega a Colo Colo

Nacido el 9 de enero de 1999, el atacante irrumpió con fuerza en Vélez Sarsfield y con solamente un puñado de partidos fue comprado por el PSV Eindhoven de Países Bajos.

Tras un par de temporadas en Europa, Romero volvió a Argentina para jugar en Racing y posteriormente en Argentinos Juniors.

El ariete de 27 años tuvo un paso por la Selección Sub 20 de su país, disputando el Sudamericano del 2019 en Chile en el que marcó 2 tantos.

Con esto, Colo Colo suma su cuarta incorporación luego de los arribos de Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez.