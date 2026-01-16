En Colo Colo aclaran si contactaron a Leandro Fernández: “Noticias muy conspirativas” - Chilevisión

Sorpresa causó hace algunos días un supuesto intento de Colo Colo por fichar a Leandro Fernández, quien finalizó su contrato con Universidad de Chile.

Antes de confirmar su llegada a Argentinos Juniors, se especuló con que Los Albos contactaron al argentino que dejó a Los Azules debido a que no iba a ser considerado por el entrenador Francisco Meneghini.

Aníbal Mosa descarta una conversación con Leandro Fernández

Consultado por esta situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, descartó de plano el realizar movimientos por fichar al trasandino y a Juan Martín Lucero, uno de los refuerzos de la U.

"Yo no hablé ni con Leandro Fernández ni con Lucero, en lo absoluto. Estuve viendo algunas noticias muy conspirativas, que son más de un guión de Hollywood que de un mercado de pases", comentó entre risas a la prensa.

De todas formas, el dirigente remarcó que "sí con Leandro un jugador que ustedes saben tiene cercanía con él lo llamó para saludarlo y ver cómo iba a seguir su carrera, pero yo no he hablado con nadie".

Dicho futbolista es Javier Correa, actual atacante del Popular que conoce a Fernández de su paso por el fútbol argentino.