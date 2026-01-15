Quiere ser azul: La maniobra de Juan Martín Lucero para convertirse en refuerzo de la U - Chilevisión

Juan Martín Lucero se acerca a pasos agigantados a Universidad de Chile. El Gato finalizó su vínculo con Fortaleza y se prepara para ser el nuevo refuerzo azul.

La llegada de argentino genera expectativa en el entrenador Francisco Meneghini, quien sumará más opciones en el ataque luego de fichar a Octavio Rivero y Eduardo Vargas.

Para poder concretar su arribo al CDA, el delantero tuvo que realizar una tremenda maniobra que terminó facilitando el traspaso.

Juan Martín Lucero rescindió con Fortaleza

Según consignó UOL Esporte, Lucero aceleró las negociaciones al rescindir anticipadamente su vínculo con el cuadro brasileño.

Para eso, el ariete de 34 años resignó parte del dinero que se le debía, uno de los aspectos que más complicaba su retorno al fútbol chileno.

De no mediar ningún inconveniente, el trasandino firmará por dos temporadas con una opción de extender por un año más su estadía en la U.

Esto también genera un alivio en el propio Tricolor de Acero, quienes necesitan reactivar su economía tras descender a la Serie B y perder millones en ingresos.