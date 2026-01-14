“Aura”: La reacción de los hinchas de la U tras la presentación de nueva camiseta - Chilevisión

No solamente en materia de refuerzos de mueve Universidad de Chile este inicio de año. Los Azules aprovecharon el comienzo del 2026 para presentar su nueva camiseta.

La indumentaria se mostró por primera vez este miércoles en las redes sociales de Adidas, donde referentes del plantel e históricos del club posaron con las casacas de local y visitante.

El eslogan escogido en esta ocasión fue "un nuevo chuncho emerge: símbolo eterno de la U", escogiendo un diseño en el que se rinde homenaje al equipo de 1996 que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

Hinchas de la U reaccionan a nueva camiseta 2026

La camiseta dejó buenas sensaciones en los hinchas, quienes valoraron que el azul se mantenga como color predominante.

Los fanáticos se mostraron bastante satisfechos y repletaron de comentarios las redes sociales, destacando el original diseño de cara a la nueva campaña.

"La necesita en mi vida", "preciosa" o "aura", fueron algunos de los comentarios de los aficionados que anticiparon que van a comprarla.

Además de las camisetas para los encuentros oficiales, el Romántico Viajero lanzó nuevas prendas de entrenamiento y salida.

