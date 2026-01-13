En medio de negociaciones por Lucas Assadi: Atlético Mineiro responde a graves acusaciones - Chilevisión

Atlético Mineiro se defendió de las acusaciones en medio de la negociación por Lucas Assadi, delantero de Universidad de Chile que es pretendido por los brasileños.

El Galo fue cuestionado por el presidente de Palestino, Jorge Uauy, quien aseguró que no han recibido dos pagos por la transferencia de Iván Román realizada el 2025.

Esta situación generó una alerta en Los Azules por la posible transferencia, lo que llevó al cuadro de Belo Horizonte a publicar un comunicado.

Atlético Mineiro se defiende de acusaciones

Tras las declaraciones del dirigente de Los Árabes, el Mineiro afirmó que "existen negociaciones en curso para resolver un asunto financiero con Palestino de Chile".

La institución de Brasil remarcó que esto "no tiene ninguna relación con la negociación en curso entre el Atlético y la Universidad de Chile".

"El intento de vincular una situación con la otra es infundado y malicioso, y no se corresponde con la realidad de los hechos", agregaron.

Por ahora, el Galo no se ha acercado a los 5 millones de dólares que pretende el Romántico Viajero por el pase de Assadi, futbolista que asoma como clave para el nuevo DT Francisco Meneghini.

A raíz de esto, el ariete de 22 años sigue realizando la pretemporada con Los Azules.