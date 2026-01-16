“Obsesionados”: Así quedó el Instagram de Matías Sepúlveda tras dejar la U y fichar en Lanús - Chilevisión

Matías Sepúlveda finalizó su etapa en Universidad de Chile y este jueves fue confirmado como refuerzo de Lanús, conjunto que le compró el pase y lo contrató hasta el 2029.

El Tucu dejó Los Azules luego de dos temporadas en las que obtuvo dos títulos, consagrándose como pieza importante en la banda izquierda.

La confirmación del arribo del lateral a Argentina desató una ola de reacciones en los hinchas, quienes no quedaron indiferentes a la situación.

Instagram de Matías Sepúlveda se repletó de comentarios

Los fanáticos del cuadro laico fueron directamente al Instagram del ahora ex jugador del club, donde se desató un intenso debate debido a que el posteo de presentación fue en colaboración con el perfil de Lanús.

Algunos le desaron lo mejor en esta nueva etapa a Sepúlveda, mientras que otros lo criticaron por irse a un equipo con el que vivieron una tremenda polémica.

En la memoria de la afición del Romántico Viajero todavía está la semifinal perdida por la Copa Sudamericana 2025, acusando que fueron perjudicados en el gol del Granate y en un planchazo a Javier Altamirano que merecía expulsión en el primer tiempo.

"Quedaron obsesionados", "Mucho jugador para tan poco club" o "Éxito en el equipo C", señalaron los hinchas.

