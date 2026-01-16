El apuntado por los hinchas de Colo Colo tras victoria en penales sobre Olimpia: “No puede ser” - Chilevisión

Colo Colo tuvo su primer amistoso formal del 2026, venciendo en penales a Olimpia este jueves por la Serie Río de La Plata.

Los Albos empataron 0-0 en los 90 minutos, imponiéndose 4-3 desde los 12 pasos con Fernando de Paul como una de las grandes figuras.

El choque fue seguido atentamente por los hinchas del Cacique, quienes apuntaron contra un jugador en particular.

El defensa que sacó de quicio a los hinchas de Colo Colo

Se trata de Erick Wiemberg, titular en el duelo disputado en Uruguay y que nuevamente asoma como un fijo de cara a la nueva temporada.

El rendimiento del defensa no dejó nada contentos a los fanáticos, llamando al entrenador Fernando Ortiz a directamente reemplazarlo por otro jugador.

"¿Cómo no nay ningún lateral?", "El peor de todos" o "Ya no recuperó el nivel", fueron solamente algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

El próximo partido de Colo Colo será el domingo 18 de enero, día en que se medirá desde las 21:00 a Alianza Lima en otro compromiso por la Serie Río de La Plata.

