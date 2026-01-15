De Paul fue figura y Colo Colo comenzó el 2026 venciendo en penales a Olimpia - Chilevisión

Colo Colo disputó su primer partido de 2026. El Cacique enfrentó en Montevideo, Uruguay, a Olimpia de Paraguay por la Serie el Río de la Plata.

Los albos fueron el segundo equipo chileno en jugar este año en el ya tradicional torneo de verano, ya que el pasado martes Everton fue goleado 5-3 por el Independiente de Gustavo Quinteros.

La primer formación de 2026 que decidió Fernando "Tano" Ortiz fue con: Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Matías Fernández, Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.

Los guaraníes fueron muy superiores en los primeros minutos donde convirtieron a De Paul en figura. Poco a poco los albos fueron emparejando las acciones y las dos más claras las tuvo Correa.

El delantero argentino primero falló un mano a mano en el primer tiempo y luego realizó una gran jugada personal para estrellar un remate en el travesaño.

Finalmente, Colo Colo y Olimpia, equipos que protagonizaron la final de la Copa Libertadores de 1991, igualaron sin goles, resultado que llevó al encuentro a los lanzamientos penales.

Ahí fue más efectivo el equipo chileno, que se impuso en el tanda por 4-3, donde De Paul atajó dos ejecuciones.

Próximos partidos de Colo Colo

El Cacique disputará otros dos partidos en la Serie Río de la Plata, donde el domingo 18 jugará ante Alianza Lima y el miércoles 21 ante Peñarol.