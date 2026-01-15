Colo Colo vs Olimpia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Serie Río de La Plata - Chilevisión

Colo Colo disputa su primer partido del 2026, chocando este jueves ante Olimpia de Paraguay por la Serie Río de La Plata.

Los Albos afrontan un atractivo amistoso contra un grande del continente, apostando a mostrar una mejor imagen que la anterior campaña.

De cara a este encuentro, el Cacique cuenta con Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, dos de sus tres refuerzos para esta temporada que podrían sumar minutos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Olimpia?

El partido de Colo Colo ante Olimpia será transmitido en vivo por por Disney +, plataforma que emitirá el duelo de manera online.

Para ver este cotejo por la Serie Río de La Plata, tienes que ingresar a la aplicación con tu usuario y clave e ir hacia la transmisión.

Hora del partido entre Colo Colo y Olimpia por Serie Río de La Plata

El compromiso del Popular contra el Decano inicia a las 21:00 horas de Chile de este jueves 15 de enero.

El estadio en esta oportunidad es el Luis Franzini de Montevideo, Uruguay, recinto que cuenta con capacidad para recibir a 18 mil espectadores.