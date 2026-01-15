Sin viáticos: El recorte que tomó Colo Colo para poder ajustar sus finanzas - Chilevisión

Colo Colo vive un nuevo "ajuste de cinturón" en plena pretemporada. Los Albos tomaron una particular medida para ahorrar costos en el inicio del 2026.

En concreto, la dirigencia no entregó viáticos a jugadores y staff que se trasladaron a Uruguay para disputar amistosos por la Serie Río de La Plata.

De hecho, varios funcionarios se quedaron en Santiago a pesar de que gran parte de los gastos están cubiertos por la organización del torneo amistoso.

Plantel de Colo Colo intervenieron ante recorte

De acuerdo a La Tercera, los futbolistas se mostraron inquietos por la situación e intervinieron para tratar de encontrar una solución.

Las conversaciones las han liderado los referentes del plantel, afirmando que tienen cercanía con los trabajadores y que los respaldan en sus labores.

Las arcas del Cacique se han visto afectadas producto de diferentes situaciones, entre las que está las multas por los incidentes ocurridos el 2025.

A esto hay que sumar que Colo Colo no clasificó a copas internacionales para este año, lo que implicó el no recibir ingresos cercanos a los 2 millones de dólares.