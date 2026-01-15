“Falso”: Lucas Cepeda contradice a Nicolás Peric por supuesta oferta para dejar Colo Colo - Chilevisión

Lucas Cepeda alzó la voz tras la revelación de Nicolás Peric, ex futbolista que destapó una conversación con el delantero de Colo Colo.

El otrora arquero afirmó este miércoles en Radio Pauta que se encontró con el extremo, quien le habría comentado que está "cansado" y tendría una propuesta desde el extranjero.

"Me dijo: 'Mira, hay una (oferta) ahora. Ojalá el presi la acepte esta vez'. Es indudable. El salto es demasiado importante en tu vida, no solamente en la carrera", comentó en el espacio.

La versión de Lucas Cepeda

El seleccionado nacional no tardó en responder y entregó su versión, señalanado en una historia de Instagram: "Falso. Jamás he hablado de estar cansado o mencionar algo de una supuesta oferta".

"Mi presente es en Colo Colo. Me entreno y me preparo al igual que desde el primer día. Y si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa con el club", agregó.

Si bien ha confesado su deseo de partir a Europa, Cepeda por ahora está en Uruguay para disputar una serie de amistosos con Los Albos.

En anteriores mercados de pases, el ariete de 23 años fue vinculado con River Plate y Southampton de Inglaterra, entre otros.

