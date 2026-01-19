Hubo un disparo al aire: Lo que se sabe de la violenta encerrona al futbolista Nicolás Ramírez - Chilevisión

Nicolás Ramírez, futbolista de Universidad de Chile, fue víctima este domingo por la noche de una violenta encerrona en Colina.

El jugador de 28 años iba en su vehículo rumbo a su casa tras regresar de Concepción, llegando anticipadamente debido a la suspensión del amistoso contra Racing producto de los incendios forestales.

En el camino a su hogar, el defensor fue interceptado por un grupo de delincuentes que lo amenazaron con armas de fuego para quitarle su vehículo.

Revelan detalles de encerrona a Nicolás Ramírez

De acuerdo al teniente de Carabineros Alex Cifuentes, el hecho se dio cerca de las 22:30 horas en la Ruta 5 norte, intersección Autopista Nororiente.

En un punto de prensa, el funcionario reveló que el deportista fue "abordado por un vehículo sedan color gris, donde descienden cinco sujetos, de los cuales lo intimida con un armamento tipo pístola".

El teniente indicó que "hubo un disparo al aire", aunque se está investigando si se trataba de un arma de fuego o de fogueo.

Horas más tarde, se confirmó que el vehículo fue encontrado en Recoleta tras un trabajo en conjunto entre la Fiscalía y la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP).