 Hubo un disparo al aire: Lo que se sabe de la violenta encerrona al futbolista Nicolás Ramírez - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Hubo un disparo al aire: Lo que se sabe de la violenta encerrona al futbolista Nicolás Ramírez

El jugador de la U fue abordado por cinco sujetos en la Ruta 5 Norte, situación que se dio mientras iba camino a su casa en Colina.

Lunes 19 de enero de 2026 | 11:30

Nicolás Ramírez, futbolista de Universidad de Chile, fue víctima este domingo por la noche de una violenta encerrona en Colina.

El jugador de 28 años iba en su vehículo rumbo a su casa tras regresar de Concepción, llegando anticipadamente debido a la suspensión del amistoso contra Racing producto de los incendios forestales.

En el camino a su hogar, el defensor fue interceptado por un grupo de delincuentes que lo amenazaron con armas de fuego para quitarle su vehículo.

Revelan detalles de encerrona a Nicolás Ramírez

De acuerdo al teniente de Carabineros Alex Cifuentes, el hecho se dio cerca de las 22:30 horas en la Ruta 5 norte, intersección Autopista Nororiente.

En un punto de prensa, el funcionario reveló que el deportista fue "abordado por un vehículo sedan color gris, donde descienden cinco sujetos, de los cuales lo intimida con un armamento tipo pístola".

El teniente indicó que "hubo un disparo al aire", aunque se está investigando si se trataba de un arma de fuego o de fogueo.

Horas más tarde, se confirmó que el vehículo fue encontrado en Recoleta tras un trabajo en conjunto entre la Fiscalía y la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP).

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Un sonriente Juan Martín Lucero llegó a Chile para firmar por la U: “Estoy contento”

U. de Concepción vs Central Español: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Serie Río de La Plata

Polémica con Emiliano Vecchio en Unión Española: Esposa acusa “abandono” del club

Tras suspensión de amistoso vs Racing: El noble gesto de Eduardo Vargas con hinchas de la U
Publicidad
Publicidad