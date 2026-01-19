Tras suspensión de amistoso vs Racing: El noble gesto de Eduardo Vargas con hinchas de la U - Chilevisión

Universidad de Chile no pudo disputar el amistoso que tenía programado este domingo contra Racing, el que se llevaría a cabo en Concepción.

Los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío le impidieron a Los Azules saltar a la cancha, por lo que el plantel regresó a Santiago a continuar con su pretemporada.

Antes de retornar a la capital, Eduardo Vargas tuvo un noble gesto con los hinchas que se acercaron a saludar al equipo.

Eduardo Vargas se sacó fotos con hinchas de la U tras suspensión de partido

Turboman compartió los fanáticos que llegaron al hotel de concentración y se sacó diversas fotos, esto a modo de agradecimiento por recibir el constante cariño.

De acuerdo a imágenes captada por La Magia Azul, el ariete estuvo por algunos minutos con los aficionados una vez oficializada la suspensión del duelo.

Los seguidores hicieron fila para tener un recuerdo con el ariete, quien volvió al Romántico Viajero este 2026 luego 15 años.

La U debutará en la Liga de Primera 2026 el viernes 30 de enero, día en que se medirá ante Audax Italiano a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

