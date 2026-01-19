“Se quemó mi casita”: El estremecedor mensaje de juvenil de la U que perdió su hogar en incendio - Chilevisión

Conmoción ha causado en el país las consecuencias de los incendios forestales en el Ñuble y Biobío, los que han dejado centenares de damnificados y una decena de fallecidos.

Entre los afectados está un jugador de las inferiores de Universidad de Chile. Se trata de Óscar Belmar, arquero que acaba de pasar a la categoría Sub 17.

El propio guardameta dio a conocer la situación en las redes sociales, informando que su hogar se quemó a través de un desgarrador mensaje.

Óscar Belmar informó que perdió su casa en incendios forestales

En una historia de Instagram, el joven escribió: "Se quemó mi casita, se quemó mi población de donde salí. Y lo que más me duele (es) estar lejos de mi familia. Pura pena en mi corazón".

Belmar dio a conocer la situación con diversas imágenes, aprovechando de dar a conocer la cuenta bancaria de su madre para las donaciones.

"Todo aporte sirve. Gracias", señaló en otro posteo, el cual rápidamente se viralizó entre los hinchas azules que ya iniciaron una campaña.

El caso de Belmar su suma al de Franco Cáceres, otro formado en la cantera de la U que acaba de ser enviado a préstamo a Deportes Concepción.

El delantero sufrió la pérdida de su domicilio en Penco, uno de los lugares que más ha sufrido con los siniestros.

