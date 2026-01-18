Suspenden duelo de Universidad de Chile vs Racing debido a emergencia en zona sur por incendios - Chilevisión

El partido amistoso pactado entre Universidad de Chile y Racing Club para este domingo 18 de enero en el Estadio Ester Roa de Concepción fue suspendido por la emergencia que afecta a la región del Biobío por incendios forestales.

El duelo iba a marcar el inicio de la temporada 2026 de la U de la mano de su nuevo entrenador, Francisco Meneghini, se debía jugar a las 19:00 horas y quedará postergado a la espera de una posible reprogramación.

Las autoridades tomaron la medida debido a la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro sur del país.

Por lo mismo, se optó por priorizar el despliegue de personal de Carabineros y equipos de emergencia en el combate de los incendios forestales que afectan a la zona, debido al avance de las llamas a zonas pobladas.

Universidad de Chile emitió un comunicado tras la suspensión del partido y lamentaron “profundamente las pérdidas ocasionadas por esta emergencia y expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas, las comunidades damnificadas y los equipos que se encuentran trabajando en las labores de control y extinción”.

En paralelo se informó del proceso de devolución de entradas para los hinchas que se hará mediante el sitio web de la ticketera a cargo.

Comunicado de U de Chile por suspensión del partido