Javier Correa estalla contra sus críticos en Colo Colo y manda potente recado: “Sigan hablando” - Chilevisión

Javier Correa disparó munición pesada tras la derrota de Colo Colo, cuadro que este domingo cayó 3-2 ante Alianza Lima en un amistoso.

El argentino fue el mejor jugador de Los Albos al marcar un doblete, aunque esto no le alcanzó para superar al elenco peruano que mostró gran contundencia.

Una vez terminado el encuentro, el delantero se descargó y arremetió contra sus críticos con un tremendo mensaje que no pasó desapercibido.

¿Qué dijo Javier Correa?

En conversación con la transmisión oficial, el trasandino señaló: "La verdad es que se habla mucho de mí. Y nada, me lo tomo con tranquilidad y con calma".

"Sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el oj... para estar acá y yo me lo pelé", agregó.

Fiel a su estilo, Correa remarcó en la entrevista: "Así que nada. Que sigan hablando, no me interesa. Estoy contento y tranquilo".

El ariete de 33 años no se quedó ahí y continuó en sus redes sociales, publicando un emoji en el que pareciera mandar a callar a sus críticos.

