Pratto le dio el triunfo a Coquimbo ante Limache y enfrentará a la UC por el título de la Supercopa - Chilevisión

Coquimbo Unido y Deportes Limache animaron un gran partido en el Estadio Sausalito por una de las semifinales de la Supercopa 2026.

Cabe señalar que el conjunto aurinegro accedió a este torneo por ser el vigente campeón del fútbol chileno. En cambio, el equipo de la Quinta Región lo hizo por ser finalista de la Copa Chile 2025.

Los "Piratas" y el "Tomate Mecánico" buscaban ser el rival de Universidad Católica, que este martes derrotó 4-2 a Huachipato.

Finalmente, Coquimbo se impuso por 3-2 en la "Ciudad Jardín" gracias a los tantos de Francisco Salinas (8'), Guido Vadalá (72') y Lucas Pratto de penal (85'). Mientras que para Limache convirtieron Jean Meneses (20') y Daniel Castro (57').

Con este resultado, los "Piratas" y los "Cruzados" buscarán gritar campeón y quedarse con el primer título de la temporada. La final se jugará el domingo 25 en Viña del Mar.

La UC intentará convertirse en el máximo ganador del certamen, ya que actualmente está igualado con Colo Colo con cuatro títulos.