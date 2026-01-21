Colo Colo vs Peñarol: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Serie Río de La Plata - Chilevisión

Colo Colo cierra este miércoles su participación en la Serie Río de La Plata, enfrentando nada menos que a Peñarol por la última parte de la pretemporada.

El Cacique quiere recomponerse luego de la caída ante Alianza Lima, encuentro en el que el entrenador Fernando Ortiz siguió probando variantes.

Ahora, Los Albos se miden a un rival de peso que tiene jugadores importantes como Leonardo Fernández, Jesús Trindadde y el delantero Matías Arezo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Peñarol?

El partido de Colo Colo ante Peñarol será transmitido en vivo por Disney +, plataforma que emitirá el cotejo de manera online.

Para ver el choque por la Serie Río de La Plata, debes ingresar a aplicación con tu respectivo usuario y clave e ir hacia la transmisión indicada.

Hora del partido entre Colo Colo y Peñarol por Serie Río de La Plata

El compromiso de Los Albos contra el Manya inicia a las 21:00 horas de Chile de este miércoles 21 de enero.

El recinto en esta ocasión es el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde se espera una importante presencia de hinchas de ambos equipos.