Claudio Borghi sorprende y confiesa que tuvo la chance de ser DT de la U: “Participe de una votación” - Chilevisión

En medio de la búsqueda de Universidad de Chile de un nuevo entrenador, a causa de la salida de Francisco Meneghini, Claudio Borghi sorprendió al revelar que tuvo la chance de dirigir a Los Azules.

El Bichi, identificado con Colo Colo, contó que fue candidato para la banca del cuadro laico, aunque la directiva se inclinó por otra opción.

Consultado sobre si tomaría el puesto, el otrora futbolista afirmó: "Siempre agradezco el trabajo y nunca fui irrespetuoso con los equipos".

Claudio Borghi aseguró que pudo ser DT de la U

En su rol de panelista en Picado TV, el argentino señaló "Yo tuve la posibilidad de ser técnico de la U, mucho antes que Colo Colo. Participé de una votación y ganó el Negro (Héctor) Pinto".

La situación se dio en el 2004, con Pinto imponiéndose y ganando ese mismo año el torneo local al vencer a Cobreloa en penales.

"Mi vida y la de la U van completamente separadas. Yo nunca voy a decir que no porque mi abuela me enseñó a agradecer a la gente que te da trabajo", comentó Borghi.

El estratega remarcó que "no soy partidario de aquellos que dicen: 'No, por ningún motivo'. Jamás escupo al cielo".

"Estoy completamente retirado y repito, no es mejor ni peor, pero va separada de los sentimientos de los equipos", agregó.