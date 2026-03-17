De varios préstamos a titular en Colo Colo: El largo camino de Diego Ulloa antes de sumarse a La Roja - Chilevisión

Varias sorpresas dejó la convocatoria para los próximos partidos de la Selección Chilena, donde aparece por primera vez Diego Ulloa, lateral izquierdo de Colo Colo.

El joven de 22 años fue nominado a los amistosos preparatorios de cara al nuevo proceso, con La Roja enfrentando a Cabo Verde y Nueva Zelanda a fines de marzo.

A través de sus redes sociales, Los Albos celebraron la noticia en sus redes sociales y destacaron el rendimiento del zurdo que este año pudo afianzarse en el plantel.

El camino que tuvo que recorrer Diego Ulloa

Los inicios de Diego Ulloa fueron en los equipos formativos del Cacique. Si bien estuvo desde los 7 años, su debut en el profesionalismo fue en un préstamo en Deportes La Serena en 2022 al sumar 198 minutos en tres partidos oficiales.

El defensor estuvo en dicha calidad en tres clubes distintos en los que pudo tener rodaje. Antes de regresar a Colo Colo este año, el zaguero pasó por Barnechea y Unión La Calera.

En 2023, Ulloa arribó en el equipo Huaicochero. En julio de ese año ya había corrido 1.507 minutos en 15 compromisos, llegando a marcar un gol ante Deportes La Serena.

A mitad de temporada, la cuenta de X de Football Manager se refería así de él: "Es un jugador interesante a seguir. Muy regular y cumplidor. Con una tasa de error muy baja".

Una vez lo vi en Barbechea y me encantó.



Hoy nominado a la roja.



Fin. https://t.co/cSP4Ofo8vI — Football Manager CHI (@FM_Chile) March 17, 2026

Un año más tarde fue presentado en Unión La Calera, donde se mantuvo por dos campañas sin pisar el Estadio Monumental. Su rendimiento en el conjunto cementero volvió a ser destacado y finalmente llegó su esperada oportunidad.

Lo quisieron de vuelta y así sucedió. A fines de 2025 se confirmó que Ulloa se mantendría en el plantel y haría la pretemporada comandada por el entrenador Fernando Ortiz.

Sus buenas actuaciones le permitieron ser titular en el Popular, quitándole el puesto a Erick Wiemberg y disputando 6 compromisos en lo que va de la Liga de Primera, transformándose en una alternativa para La Roja.