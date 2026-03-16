De jóvenes figuras a la ausencia de Erick Pulgar: Lo que dejó la primera nómina de Chile del 2026 - Chilevisión

La Selección Chilena publicó este lunes su primera nómina del 2026, año en el que tendrá un importante calendario de amistosos con miras al 2026.

Los primeros desafío de La Roja serán a fines de marzo, donde enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda en territorio oceánico.

Con miras a estos encuentros, el entrenador Nicolás Córdova convocó a total de 26 jugadores, entre los que hay jóvenes que podrían tener su debut en el combinado nacional.

Las sorpresas en la nómina de La Roja

Algunos de los nombres más llamativos en la lista son el de Felipe Faúndez y Felipe Ogaz, quienes vienen de tener un buen desempeño con O'Higgins en la fase previa de la Copa Libertadores.

El lateral derecho y el volante son dos piezas importantes en Los Celestes, por lo que apuestan a darse a conocer en el equipo de Todos.

A ellos se suma Diego Ulloa, lateral izquierdo que regresó a Colo Colo tras un préstamo en La Calera y que en silencio se quedó con la titularidad en el Cacique, desplazando a Erick Wiemberg.

Por su parte, uno que regresa a la selección es Igor Lichnovsky, quien ha tenido regularidad en el Fatih Karagümrük de Turquía y que vuelve a La Roja tras jugar por última vez en junio del año pasado.

Erick Pulgar sigue sin aparecer en La Roja

La gran ausencia de la nómina es nuevamente Erick Pulgar, pieza clave del Flamengo que otra vez no estará con la Selección Chilena.

El antofagastino no juega por el elenco nacional desde el 15 de octubre del 2024, día en que fue titular en la derrota 4-0 ante Colombia por Eliminatorias.

En esta ocasión, fue el propio jugador el que se restó de la convocatoria a pesar de ser considerado por Córdova.