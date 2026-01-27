Inesperado: La sorpresiva reacción de Alexis Sánchez a fichaje de Lucas Cepeda en el Elche - Chilevisión

Lucas Cepeda jugará en Europa. El delantero dejó Colo Colo y este lunes fue oficializado como nuevo jugador del Elche de España.

El fichaje generó la reacción de Alexis Sánchez, quien sorprendió al comentar el posteo en el que se anunció la llegada del delantero chileno.

Una bandera nacional, una gota y un apretón de manos fueron los emojis que puso Maravilla en la publicación, el cual se repletó de comentarios.

Otro de los que contestó fue Arturo Vidal, su ex compañero en el Cacique que colocó: "Con todo mi crack".

La "lucha" que tendrán Lucas Cepeda y Alexis Sánchez en España

Cepeda tendrá en el viejo continente una inesperada "lucha" con Sánchez, esto porque el Elche y el Sevilla están con los mismos puntos en la liga española.

Ambos elencos se ubican en el lugar 11° de la tabla con 24 unidades, lo que los obliga a remar en la recta final de la temporada si quieren alvanzar copas internacionales.

Adicionalmente, ninguno puede relajarse debido a que están solamante 3 puntos por arriba del último cuadro que descendería a la segunda división.