Oficial: Lucas Cepeda deja Colo Colo y da el esperado salto a Europa - Chilevisión

Lucas Cepeda no fue parte de los últimos dos amistosos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata en Uruguay, ya que estaba muy encaminada su transferencia.

Finalmente, este jueves por la tarde se oficializó la partido del extremo de 23 años, quien continuará su carrera en el fútbol español, más precisamente en el Elche.

El equipo de la Comunidad Valenciana está realizando una destacada campaña en La Liga, donde marcha octavo y sueña con competiciones europeas la próxima temporada.

"Tras aprobación por unanimidad del directorio de Blanco y Negro, Lucas Cepeda continúa su carrera profesional en Europa. El jugador fue parte del plantel campeón del Campeonato Nacional 2024 y de la Supercopa del mismo año, dejándonos como recuerdo grandes goles y momentos de gloria", informó el club.

"Te deseamos el mayor de los éxitos en tus nuevos desafíos", agregó el elenco popular en una publicación en redes sociales, la cual rápidamente ya superó los 2 mil comentarios de hinchas albos.