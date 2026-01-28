Esteban Pavez se va de Colo Colo: El club que lo ficha y el viejo conocido con el que topará - Chilevisión

Esteban Pavez está muy cerca de dejar Colo Colo. El volante recibió una oferta de Alianza Lima y todo apunta a que se iría del Cacique.

Los peruanos presentaron una propuesta en las últimas horas, la que será analizada por la directorio de Blanco y Negro este miércoles.

Ante los pocos minutos que tiene con el entrenador Fernando Ortiz y las constantes críticas de los hinchas, el capitán de Los Albos optaría por partir al extranjero.

El viejo conocido con el que se toparía Esteban Pavez

El deseo de los Blanquiazules por contar con Pavez comenzó por Pablo Guede, nuevo estratega del club que lo dirigió en su etapa en Colo Colo.

El adiestrador argentino busca un hombre de experiencia para afrontar la temporada 2026, donde disputará la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El mediocampista de 35 años fue pieza importante en la obtención del torneo local 2024, aunque perdió terreno el año pasado desde la llegada de Ortiz.

Su última polémcia fue en novembre pasado, luego de afirmar que "la mejor institución del país es (Universidad) Católica". Estas declaraciones generaron un amplio debate entre los fanáticos y en la propia dirigencia.