Seleccionados y referentes de su país: Denuncian a 3 jugadores de Alianza Lima por abuso sexual - Chilevisión

Tres futbolistas de Alianza Lima fueron denunciados por presunto abuso sexual, hecho que se habría dado en Uruguay durante su pretemporada.

Según consignó A24, una joven argentina está acusando ante la justicia a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos jugadores de nacionalidad peruana.

Los hechos presuntamente se dieron en un hotel de Montevideo, ciudad en la que los Blanquiazules disputaron la Serie Río de La Plata.

Investigan a jugadores de Alianza Lima por presunto abuso sexual

De acuerdo al citado medio, la denunciante conoció a Zambrano, quien la invitó a la habitación junto a una amiga que la estaba acompañando.

Al lugar habrían llegado posteriormente Trauco y Peña, futbolistas muy reconocidos en su país que disputaron el Mundial de Rusia 2018.

Al regresar a Argentina, la mujer de 22 años acudió a un Juzgado Criminal y Correccional de Buenos Aires, se hizo estudios en un hospital y aportó la ropa que utilizó la noche para realizar las pericias correspondientes.

El portal afirmó que la joven decidió realizar la denuncia en su país y no en Uruguay, donde las investigaciones ya comenzaron.