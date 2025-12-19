Polémica en la Copa UC: Qatar se retira del torneo tras perder puntos por irregularidades - Chilevisión

Polémica desatada en la Copa UC. Qatar, selección invitada al torneo, ratificó su retiro tras perder puntos producto de irregularidades.

La escuadra de Medio Oriente no continuará jugando en protesta por lo ocurrido este jueves en el partido ante Perú por el Grupo A, el que se le adjudicó como derrota 3-0 a pesar de haber triunfado 2-1 en el tiempo regular.

¿Las razones? El conjunto asiático incumplió el reglamento al incluir en el banco a jugadores acreditados, pero no habilitados. Esto llevó a la organización a entregarle las unidades a La Bicolor.

Salida de Qatar provoca cambios en la Copa UC

La sanción desencadenó cambios en la zona, con Perú llegando a 5 puntos y superando por diferencia de goles justamente a Universidad Católica.

Con esto, fue la escuadra del Rimac y no Los Cruzados los que clasificaron a semifinales, acompañando a Colombia que cerró el grupo con 7 unidades.

En un comunicado, el Comité Organizador informó que "la infracción se originó a partir de una interpretación errónea de las bases del campeonato, específicamente en la distinción entre jugadores acreditados y jugadores habilitados".

SI bien se descartó la "intención de obtener ventaja deportiva", Qatar decidió no presentarse este viernes al encuentro frente a Independiente del Valle por puestos secundarios.