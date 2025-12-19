Chile vs Colombia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa UC Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena juega un nuevo partido por la Copa UC Sub 17, enfrentándose este viernes a Colombia por una de las semifinales.

Tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B, La Roja sueña con superar a Los Cafeteros y dar el gran paso para ir en busca del ansiado título.

El rival en esta oportunidad es el elenco amarillo, quienes han mostrado un sólido rendimiento en el que vencieron 2-0 a Universidad Católica en su último encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile Sub 17 vs Colombia?

El partido de Chile ante Colombia, válido por las semifinales de la Copa UC Sub 17, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Además, el esperado duelo será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Colombia por la Copa UC Sub 17

El compromiso del combinado nacional ante Los Cafeteros inicia a las 18:00 horas de Chile de este viernes 19 de diciembre.

El estadio para este crucial cotejo es el Claro Arena, sede de todo el certamen internacional.