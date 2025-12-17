Con remontada incluida: La Roja se impuso ante Venezuela y sumó su primer triunfo en la Copa UC - Chilevisión

La Roja Sub 16 consiguió un importante triunfo por 3-1 ante Venezuela, en la segunda fecha del Grupo B de la Copa UC 2025.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la Selección, ya que la Vinotinto se puso en ventaja con un temprano tanto de José Gamboa.

Pero el elenco juvenil mostró carácter y con el correr de los minutos pudo mostar un mejor juego en la cancha.

Lucas López le devolvió la esperanza a La Roja al marcar el gol del empate. La remontada continuó con las anotaciones de Bayron Barrera y Amaro Riveros.

Con este resultado, Chile sumó sus primeros tres puntos en el Grupo B de la Copa UC 2025, tras caer por 4-1 ante Argentina en el debut.

¿Cuándo juega La Roja en la Copa UC?

El próximo desafío de La Roja en la Copa UC será este jueves 18 de diciembre ante Independiente del Valle.

El duelo se podrá seguir en vivo por las pantallas de TNT Sports desde las 9:30 horas.