La Roja fue goleada por Argentina en su debut por la Copa UC Sub 17 - Chilevisión

El conjunto nacional tendrá que dar vuelta la página para preparar su siguiente duelo. El próximo jueves se medirán ante Venezuela en el Claro Arena.
Martes 16 de diciembre de 2025 | 23:02
La Roja tuvo un amargo estreno esperado en la Copa UC y terminó cayendo por 1-4 frente a Argentina en el Claro Arena.
El elenco nacional intentó competir de igual a igual ante la Albiceleste, pero el rival fue más efectivo en el arco y se puso en ventaja en el Grupo B del torneo.
Pese a la ventaja del cuadro trasandino, La Roja logró descontar en el marcador gracias al tanto de Jonathan Guerrero.
La Roja tendrá que dar vuelta la página rápidamente para ponerse a trabajar en su próximo desafío en el Grupo B.
Para su segundo encuentro por la Copa UC, Chile enfrentará a Venezuela este jueves a partir de las 18 horas.
El partido será transmitido en vivo por las pantallas de TNT Sports.