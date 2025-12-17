“Qué le recomienda”: La singular pregunta que sorprendió a Claudio Bravo en medio de actividad - Chilevisión

Claudio Bravo, ex arquero de la Selección Chilena, vivió un curioso momento al recibir una pregunta durante una actividad.

El otrora capitán de La Roja compartió con niños y niñas hace algunos días en Buin, instancia en la que firmó autógrafos y se sacó decenas de fotos.

En medio de eso, un creador de contenido aprovechó que estaba cerca del ex futbolista y le realizó una singular consulta.

Claudio Bravo recibe particular pregunta sobre el agua

En concreto, el joven conocido como @metodohidrogenesis en TikTok le señaló: "Don Claudio, una pregunta. ¿Usted qué le recomienda tomar a los niños? ¿Tomar bebida o agua?".

Tras unos segundos de silencio y mirarlo fijamente, Bravo contestó: "¿Qué crees tú que es más sano? Depende del agua, amigo".

"No hay cosa más saludable que el agua", agregó el ex jugador del Barcelona y el Manchester City, quien no dejó de firmar camisetas mientras respondía.

El video ya tiene más de 1,3 millones de reproducciones en la red social, donde el creador de contenido valoró la respuesta.

"Cuando este mensaje viene de referentes reales del deporte, hace clic inmediato en quienes los admiran. La respuesta es tan obvia y a la vez tan olvidada por muchos jóvenes que hoy eligen bebidas saborizadas creyendo que hidratan", señaló.

Mira el video acá