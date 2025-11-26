“Bonitos recuerdos”: Claudio Bravo zanja polémica y muestra medalla de campeón de la Champions - Chilevisión

Polémica ha causado a lo largo de los años la inclusión de Claudio Bravo como campeón de la Champions League 2015, año en que estuvo en el plantel del Barcelona.

Según algunos estadísticos, el ex portero no puede ser considerado como ganador del título debido a que no sumó minutos en el torneo, siendo suplente de Marc André Ter-Stegen.

A lo largo de esa temporada, el chileno rotó con el alemán por orden del entrenador Luis Enrique, quien determinó que el otrora capitán de La Roja sea titular en la liga española.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Claudio Bravo pone fin a antigua polémica por la Champions League

En su rol de comentarista en ESPN, el ex futbolista llevó al estudio su medalla que lo acredita como ganador del título.

"Bonitos recuerdos. Un magnífico equipo, creo que es de los momentos más gloriosos que un jugador puede tener en su carrera", comentó.

Por si fuera poco, el formado en Colo Colo mostró un minitrofeo que la UEFA le pasa a cada integrante del plantel, por lo que sí es considerado triunfador.

"Se lo entregan a cada jugador que logra salir campeón. El que no, lamentablemente se queda con el premio de consuelo que a ese nivel es muy doloroso".