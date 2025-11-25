Chelsea vs Barcelona: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión

Chelsea disputa este martes un partido clave ante el Barcelona, rival al que recibe por la fecha 5° de la fase de liga de la Champions League.

El elenco de Londres llega con siete puntos, mismas unidades que los españoles que viene de igualar en un tremendo duelo ante el Brujas de Bélgica en la jornada anterior.

La principal novedad en los catalanes es Raphinha, quien volvió a jugar el último fin de semana tras dos meses de inactividad y se transforma en pieza vital para el entrenador Hansi Flick.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chelsea vs Barcelona?

El partido del Chelsea ante el Barcelona, válido por la fecha 5° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este esperado cotejo de manera online. Para eso, tienes que entrar a la App con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chelsea y Barcelona por la Champions League

El compromiso de los ingleses contra Los Culés inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 25 de noviembre.

El estadio en el que se juega el choque es el Stamford Bridge de Londres, mientras que el árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic.