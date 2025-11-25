 Chelsea vs Barcelona: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chelsea vs Barcelona: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League

Por la fecha 5° de la Champions League, Chelsea recibe al Barcelona en un partido fundamental en la búsqueda de la clasificación.

Martes 25 de noviembre de 2025 | 12:33

Chelsea disputa este martes un partido clave ante el Barcelona, rival al que recibe por la fecha 5° de la fase de liga de la Champions League.

El elenco de Londres llega con siete puntos, mismas unidades que los españoles que viene de igualar en un tremendo duelo ante el Brujas de Bélgica en la jornada anterior.

La principal novedad en los catalanes es Raphinha, quien volvió a jugar el último fin de semana tras dos meses de inactividad y se transforma en pieza vital para el entrenador Hansi Flick.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chelsea vs Barcelona?

El partido del Chelsea ante el Barcelona, válido por la fecha 5° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este esperado cotejo de manera online. Para eso, tienes que entrar a la App con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chelsea y Barcelona por la Champions League

El compromiso de los ingleses contra Los Culés inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 25 de noviembre.

El estadio en el que se juega el choque es el Stamford Bridge de Londres, mientras que el árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Sorteo Mundial 2026: FIFA confirma los bombos y entrega novedades del formato

Tras no poder clasificar al Mundial: La decisión que tomó Nicaragua con el Fantasma Figueroa

A 5 años de la muerte de Maradona: Cómo fue la llamada en la que su médico pidió una ambulancia

“Pedazo de...”: Futbolista expone crueles mensajes de hinchas y causa preocupación en España
Publicidad
Publicidad