 Claudio Bravo alzó la voz ante hechos de delincuencia en Chile: “¿Quién va a hacer algo?” - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Claudio Bravo alzó la voz ante hechos de delincuencia en Chile: “¿Quién va a hacer algo?”

A través de sus redes sociales, el futbolista lanzó una fuerte reflexión en el que cuestionó a la clase política.

Martes 21 de octubre de 2025 | 15:48

Claudio Bravo, ex capitán de la Selección Chilena, lanzó una fuerte crítica contra la clase política ante los hechos de delincuencia ocurridos en Chile.

A través de su cuenta en X (ex Twitter), el retirado arquero cuestionó las acciones realizadas que buscan evitar los hechos de violencia y criminalidad.

El otrora futbolista nacional lanzó una serie de preguntas. "¿Quién le pone freno a la delincuencia en nuestro país. ¿Quién?", sostuvo.

"¿Quién va hacer algo para que esto deje de normalizarse. ¿Quién? ¿Quién tendrá las pelotas suficientes para frenar todo esto?", agregó.

Mensaje de Claudio Bravo genera ola de reacciones

El ex jugador de 42 años insistió en su mensaje en que "los países crecen con líderes que inspiran, no con políticos que prometen".

La reflexión de Bravo rápidamente de viralizó y generó una ola de reacciones de los usuarios en redes sociales.

Cabe recordar que a fines de septiembre, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró que el ex arquero aceptó formar parte de su gabinete en caso de que ganar las elecciones.

Mira el mensaje acá 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Impacto en el básquetbol: Brutal ataque a bus de equipo rival termina con chofer muerto en Italia

Gran Premio de Estados Unidos: Horarios, dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1

Entre los mejores: Ignacio Flores conquista el bronce en Mundial de Triatlón Junior

Figura y excampeón de UFC sorprende al entrenar y lucir camiseta de equipo chileno
Publicidad
Publicidad