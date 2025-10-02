 “Hermosa consideración”: Claudio Bravo agradece carta que lo llevó a encontrarse con antiguo “rival” - Chilevisión
“Hermosa consideración”: Claudio Bravo agradece carta que lo llevó a encontrarse con antiguo “rival”

A través de sus redes sociales, Claudio Bravo valoró el gesto de la directiva del Barcelona. La misiva está firmada por el presidente del cuadro catalán.

Jueves 2 de octubre de 2025 | 11:27

Claudio Bravo apareció en Europa para ver el partido del Barcelona ante el PSG por la Champions League de este miércoles, el que terminó con victoria 2-1 para los franceses.

El ex arquero fue invitado por el cuadro catalán a presenciar el encuentro, recibiendo una carta firmada por el presidente de la institución, Joan Laporta.

La misiva fue publicada en redes sociales por el ex capitán de La Roja, donde se ve que el dirigente le da la bienvenida en nombre de toda la junta directiva.

El mítico portero respondió al interés del Blaugrana. "Mi más sincero agradecimiento por esta hermosa consideración. Siempre en el corazón, Barcelona".

El formado en Colo Colo fue acompañado por su esposa, Carla Pardo, instancia en la que ambos se sacaron una foto junto a Bizarrap.

El reencuentro de Claudio Bravo con Ter Stegen

En la previa del cotejo disputado en España, Bravo se encontró Marc-André Ter Stegen, su eterno "rival" por el pórtico del Barcelona.

En imágenes captadas por el diario Sport, se ve que el alemán se acercó al chileno y le dio un cálido abrazo, conversando por algunos segundos.

En su ciclo en los catalanes (2014-2016), el arquero nacional jugó 75 partidos en los que obtuvo ocho títulos.

