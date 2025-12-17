 Representando a La Roja: Así votaron Nicolás Córdova y Gabriel Suazo en premios The Best - Chilevisión
Representando a La Roja: Así votaron Nicolás Córdova y Gabriel Suazo en premios The Best

El entrenador y el jugador del Sevilla representaron a La Roja en la premiación, donde el capitán nacional destacó a un jugador que juega en su misma posición.

Miércoles 17 de diciembre de 2025 | 11:58

Este martes se llevaron a cabo los esperados premios The Best, instancia en la que Ousmane Dembélé fue condecorado como el Mejor Jugador de la temporada.

La elección del ganador se realiza en parte por los votos de entrenadores y capitanes de las selecciones de todo el mundo, además de periodistas especializados.

En ese escenario, La Roja fue representada por Nicolás Córdova y Gabriel Suazo, quienes tomaron en cuenta diversos criterios a la hora de sufragar.

Nicolás Córdova se inclina por Pedri en premios The Best

El estratega y el jugador del Sevilla tuvieron diferencias. Por un lado, el DT le dio su primer voto a Pedri, volante del Barcelona y pieza clave de la Selección de España.

Adicionalmente, Córdova eligió a Vitinha y recién en tercer lugar al ariete del PSG que terminó siendo el ganador.

Por su parte, Suazo sí se inclinó por Dembélé como número uno, agregando a Lamine Yamal. Su elección más llamativa fue la de Nuno Mendes.

El capitán del combinado nacional buscó darle una preferencia a un jugador que ocupa su misma posición, optando por el portugués que tuvo una espléndida campaña.

Así votaron los representantes de La Roja

  • Nicolás Córdova: Pedri, Vitinha y Ousmane Dembélé en jugadores. Entrenadores: Luis Enrique, Hansi Flick y Arne Slot.
  • Gabriel Suazo: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Nuno Mendes en jugadores. Entrenadores: Luis Enrique, Arne Slot y Hansi Flick.
