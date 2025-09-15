Corazón de chileno: Sevilla queda encantado y destaca dupla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo - Chilevisión

Totalmente maravillados están en el Sevilla con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, los dos chilenos que arribaron como refuerzo para esta temporada.

El tocopillano tuvo su esperado debut el pasado viernes, dando una asistencia de taco en el empate 2-2 ante el Elche por la cuarta fecha de la liga española.

La jugada tuvo participación del lateral izquierdo, lo que enciende la ilusión de los hinchas por la aparición de un dúo totalmente nacional.

De hecho, el Nervionense se prendió con todo y les dedicó un emotivo posteo, mezclando su camiseta y la de La Roja junto a una bandera.

"Nuestra dupla chilena. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo jugaron juntos en el Sánchez-Pizjuán por primera vez", escribieron en sus redes sociales.

El detalle de Alexis que muestra su compromiso con el Sevilla

Por el lado de Maravilla, el Diario de Sevilla publicó este lunes una nota en la que resalta su compromiso con la institución.

El matutino destacó que el atacante "ha sido el más madrugador de la plantilla, comenzando a entrenar con balón antes del inicio de la primera sesión de la semana".

"Ha mostrado desde el primer día sus ganas de triunfar en la entidad hispalense", agregaron.