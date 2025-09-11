“Quiere ganar”: Matías Almeyda, DT del Sevilla, defiende fichaje de Alexis Sánchez con potente frase - Chilevisión

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, defendió el fichaje de Alexis Sánchez y le bajó el perfil a la poca continuidad que ha tenido en las últimas temporadas.

En conferencia de prensa, el argentino fue consultado por las magras estadísticas que tuvo Maravilla en sus recientes etapas en el Inter de Milán y el Udinese.

"¿Malos números? Eso depende; si juega 4 partidos y gana 5 títulos creo que llo contrataría cualquiera. En el fútbol el tema del análisis con los años es apresurado", comentó este martes.

El trasandino dejó una fuerte reflexión y recordó un duro momento personal. "Yo jugué al fútbol hasta los 30 años, decidí retirarme, no tenía más ganas de jugar y me fui al campo con las vacas y los caballos", sostuvo.

"Tuve una gran depresión y a los 35 años regresé a jugar en River. Fue mi mejor etapa de futbolista. Le daba el valor, veía cosas que antes no veía, resolvía situaciones que antes no podía con una fuerza terrible", agregó.

El ex DT de Banfield y Chivas de Guadalajara recalcó que observa que el chileno "quiere disfrutar del fútbol, no todos lo hacen. Muchos se confunden en disfrutar con ganar dinero. Estos jugadores están priorizando participar un minuto, 10, 15 o un partido entero por otras propuestas súper millonarias. Creo en esa mentalidad".

Los elogios de Matías Almeyda a Alexis Sánchez

Almeyda no se quedó ahí y continuó: "No lo he entrenado (a Alexis) y no puedo hablar de sus números. Te puedo decir que es de los jugadores que va el primero en todo, quiere ganar".

"Creo que si aporta toda esa experiencia y recorrido seguramente aportará el granito de arena. Si vamos a esperar que sólo Alexis haga lo de todo un equipo, estaremos equivocados", manifestó.

El DT del Nervionense elogió a Sánchez y señaló: "Me gusta la humildad que tiene, la de escuchar. Son tipos que han ganado cosas, que no necesitan nada y él simplemente quiere jugar, como cuando era chico. Para mí el fútbol es eso".