¿Se queda? Alexis Sánchez lanza nuevo mensaje con particular detalle sobre el Udinese - Chilevisión

Alexis Sánchez volvió pronunciarse en medio de la incertidumbre de su futuro en el Udinese, publicando un llamativo mensaje.

"Estamos listos", escribió el chileno, mostrando una foto de la práctica del conjunto italiano junto a varios de sus compañeros.

El postoe fue acompañado de un video en el que muestra una escena de la película "Rocky IV", en la que se da una charla en la previa de la pelea entre Sylvester Stallone contra el recordado "Iván Drago".

El detalle en la publicación de Alexis Sánchez

Un aspecto que llamó la atención en la primera imagen es que el delantero es el único que no tiene la camiseta del Udinese, dejándola en el piso.

Solamente en el pantalón es que se aprecia apenas el escudo del club, lo que podría ser interpretado con que su futuro está muy lejos del Bianconeri.

Por ahora, Sánchez sigue entrenando a la espera de que resolver su situación, la que nuevamente genera gran incertidumbre en el mercado de pases.

Cabe recordar que el tocopillano jugó 14 partidos en la temporada anterior, donde lamentablemente no pudo marcar goles.