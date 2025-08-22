“Cuídalo, por favor”: Así quedó el Instagram de la pareja de Alexis Sánchez tras presunto embarazo - Chilevisión

Alexis Sánchez estaría viviendo un emotivo momento personal junto a su pareja, la modelo Alexandra Litvinova.

En los últimos días, se ha especulado con que el futbolista del Udinese y la influencer de nacionalidad rusa están esperando a su primer hijo.

Pese a que no lo ha confirmado de manera oficial, la creadora de contenido dio nuevos guiños al confirmar que está viviendo en Italia.

Usuarios van en masa a Instagram de la pareja de Alexis Sánchez

Tras la ola de rumores, varios usuarios acudieron al Instagram de Litvinova y lo repletaron de comentarios.

Los fanáticos chilenos le pidieron a la joven "cuidar" tanto al delantero chileno como al pequeño que llegaría al mundo en los siguientes meses.

El romance entre ambos aparentemente comenzó hace varios meses, con la modelo visitando Chile y realizando diferentes publicaciones en sus redes sociales.

En algunos posteos se mostró andando a caballo y paseando por la playa.

Mira los comentarios acá