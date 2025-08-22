 “Cuídalo, por favor”: Así quedó el Instagram de la pareja de Alexis Sánchez tras presunto embarazo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“Cuídalo, por favor”: Así quedó el Instagram de la pareja de Alexis Sánchez tras presunto embarazo

Los usuarios repletaron de comentarios el Instagram de Alexandra Litvinova, modelo rusa que estaría esperando un hijo junto a Alexis Sánchez.

Viernes 22 de agosto de 2025 | 09:34

Alexis Sánchez estaría viviendo un emotivo momento personal junto a su pareja, la modelo Alexandra Litvinova.

En los últimos días, se ha especulado con que el futbolista del Udinese y la influencer de nacionalidad rusa están esperando a su primer hijo.

Pese a que no lo ha confirmado de manera oficial, la creadora de contenido dio nuevos guiños al confirmar que está viviendo en Italia.

Usuarios van en masa a Instagram de la pareja de Alexis Sánchez

Tras la ola de rumores, varios usuarios acudieron al Instagram de Litvinova y lo repletaron de comentarios.

Los fanáticos chilenos le pidieron a la joven "cuidar" tanto al delantero chileno como al pequeño que llegaría al mundo en los siguientes meses.

El romance entre ambos aparentemente comenzó hace varios meses, con la modelo visitando Chile y realizando diferentes publicaciones en sus redes sociales.

En algunos posteos se mostró andando a caballo y paseando por la playa.

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

La aclaración de Cata Vallejos tras incidentes en duelo de Independiente vs la U: “No me representa”

De Sammis Reyes a Kidd Voodoo: Famosos hinchas de la U reaccionan a tragedia en Avellaneda

Marité Matus aparece en redes junto a Arturo Vidal: El proyecto en el que están trabajando

La singular “pista” que evidenciaría romance de Fran Maira con conocido futbolista
Publicidad
Publicidad