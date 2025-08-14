Alexis Sánchez reapareció y estuvo en la Supercopa de Europa: El error que sorprendió a hinchas - Chilevisión

Alexis Sánchez fue testigo privilegiado de la Supercopa de Europa, donde el PSG derrotó en penales al Tottenham en el partido que abre la temporada de fútbol del viejo continente.

Maravilla aprovechó que el duelo se disputó este miércoles en el Estadio del Udinese, cuadro al que todavía no se sumó a los entrenamientos a la espera de definir su futuro.

El tocopillano presenció el choque en el que los franceses remontaron una desventaja de dos goles, igualando todo a los 94 minutos con un cabezazo de Gonçalo Ramos.

El error de Alexis Sánchez al mencionar la Supercopa de Europa

Un aspecto que llamó la atención de los hinchas fue que Sánchez etiquetó en su posteo a una cuenta inactiva de la Supercopa, la que incluso se define como "parodia".

Varios fanáticos le recalcaron que ese perfil no es el oficial, aprovechando de lanzar críticas por todavía no sumarse a ningún elenco y continuar entrenando en solitario.

En la publicación, el delantero chileno recordó que ganó este trofeo en el 2011 mientras se desempeñaba en el Barcelona, luego de vencer 2-0 al Porto.

Respecto a su futuro, el presunto interés del Fenerbahçe de Turquía parece haber quedado atrás y Alexis continúa a la espera de una oferta que cumpla con sus deseos.

Mira el posteo acá